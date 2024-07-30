حملات المقاطعة تقلص أرباح أمريكانا 45% في النصف الأول

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 01:15 مساءً - وكالات – أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم انخفاض أرباحها بنسبة 45% إلى 80 مليون دولار في النصف الأول من 2024، بالتزامن مع استمرار حملات المقاطعة.

وأشار مشغل مطاعم الوجبات السريعة، في بيان، إلى تراجع أرباحها بنسبة 40% إلى 52 مليون دولار في الربع الثاني فقط.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض المبيعات؛ نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة بالمنطقة رغم افتتاح 81 مطعماً جديدًا.

وتدير أمريكانا للمطاعم علامات تجارية عالمية شهيرة مثل دجاج كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وكريسبي كريم، وتي جي آي فرايدايز.