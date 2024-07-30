نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب مصر ضد إسبانيا في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه بعد قليل، منتخب مصر الاولمبي نظيره إسبانيا، في المواجهة التي تقام اليوم الثلاثاء، في المواجهة الأخيرة له، ضمن منافسات أولمبياد باريس.

وأسندت مباراة، منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره إسبانيا، لطاقم تحكيم كندي، في المواجهة الأخيرة والثالثة للفراعنة، والتي تقام ضمن أولمبياد باريس 2024، ويقودها طاقم حكام كندي.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة اسبانيا:

حراسة المرمي: حمزه علاء

خط الدفاع:الدبيس. عمر فايد. عبدالمجيد. أحمد عيد

خط الوسط:محمد شحاته. أحمد نبيل كوكا. محمد النني.

خط الهجوم ابراهيم عادل. أحمد السيد زيزو، أسامه فيصل.

ويُدير مباراة منتخب مصر وإسبانيا، بمسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس، لطاقم تحكيم كندي، وتكون من:

حكم ساحة، الكندي درو فيشر، ويرافقه المساعد الأول، الكندي مايكل بارفيجن، والمساعد الثاني، الكندي لياس عرفة، ويعاونه الحكمة الرابعة، الصربية جيلينا شفيتكوفيتش.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة، ضمن وصافة ترتيب المجموعة، برصيد 4 نقاط، خلف إسبانيا المتصدر بـ6 نقاط.

وحقق منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، الفوز في منافسات اولمبياد باريس 2024، أمام نظيره أوزبكستان والتي انتهت بهدف دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الاولمبي ضد إسبانيا

ومن المنتظر، أن تنقل مبارة منتخب مصر الاولمبي ضد إسبانيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وكذلك شبكة قنوات الكأس، عبر الترددات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

