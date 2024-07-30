نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمايوه.. أحدث ظهور لـ ريم مصطفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ريم مصطفى علي مشاركة جمهورها عبر حسابها على إنستجرام صورة جديدة لها، مزجت بين الأنوثة والجرأة اثناء استجمامها علي شاطئ البحر.

أحدث ظهور لـ ريم مصطفى

وظهرت ريم بإطلالة مثيرة، مرتديه ملابس السباحه، ورسم "تاتو" على كتفها، مكتوب عليه "كما تدين تدان" نال إعجاب متابعيها.

تغير ملامح ريم مصطفى

ومن ناحية اخري، قالت الفنانة ريم مصطفى، في مداخلة لها بالبرنامج الإذاعي «كان عمري 20»، مع الإعلامية شافكي المنيري، على راديو «ميجا إف إم»، إنَّ مظهرها وهيئتها اختلفا كثيرًا عن الوقت الحالي مقارنة بعمرها في العشرين «كان شكلي غريب في عمر العشرين لدرجة الاختلاف الشديد، فقد كنت أكثر نحافة، موضة تلك الأيام كانت غريبة وهذا طبيعي بمعنى أنه كلما تغيرت الموضة بمرور الوقت كلما شعرناها غريبة، وعندما ننظر إلى الصور نتعجب من شكلنا وقتها رغم أننا وقتها كنا فاكرين إننا زي القمر».

اخر أعمال ريم مصطفى

وكان اخر أعمال ريم مصطفى هو فيلم "أهل الكهف" والذي تجسد فيه شخصية جارية، حيث تمر بالعديد من المواقف التي تجعلها تتخذ مسارًا آخر ضمن أحداث فيلمها الجديد، بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

وايضا ظهرت كضيفة شرف في فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى والذى عرض في موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، كما شاركت فى فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.