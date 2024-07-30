رئيس الوزراء: مصر ستكون من أكبر 10 اقتصاديات على مستوى…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 07:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن – قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن جميع التقديرات تشير إلى أنه خلال 15 إلى 20 عامًا القادمين مصر ستكون من أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب ترؤسه لاجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، وضع برنامج متابعة شهرية لكل وزارة لعدم الحيود عن برنامج الحكومة الذي تم التصديق عليه في البرلمان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحريك أسعار المواد البترولية بصورة تدريجية سيؤدي إلى إنهاء التضخم، مؤكدًا على تعاون جميع أجهزة الدولة الرقابية لمنع استغلال ذلك في زيادة أسعار السلع.