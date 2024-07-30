العالم اليوم - مسؤولون إسرائيليون: الكرة في ملعب حزب الله بعد هجوم الضاحية

وقال المسؤولون الإسرائيليون بعد استهداف قيادي بارز في حزب الله: "لا مصلحة لنا في مزيد من التصعيد والكرة في ملعب حزب الله".

وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان أنه استهدف في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستهدف هو فؤاد شكر، المسؤول العسكري في حزب الله، والمقرب من الأمين العام للحزب حسن نصر الله، لكن لم يتأكد مصير شكر حتى الآن.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وفق ما أفاد مصدر مقرب من حزب الله، وذلك بعد ثلاثة أيام من توعد إسرائيل بالرد على هجوم مميت في الجولان المحتل نسبته إلى الحزب.

وكان مسؤول في جماعة حزب الله، قد أكد أن الجماعة رفضت دعوات مبعوثين دوليين لتجنب الرد على هجوم إسرائيلي مرتقب عقب ضربة صاروخية هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

أضاف المسؤول، في تصريحات مكتوبة للصحفيين، أن جماعة حزب الله التي نفت تورطها في ضربة يوم السبت أبلغت الوسطاء أنها سترد على أي هجوم إسرائيلي.