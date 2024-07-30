نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميقاتي: سنحتفظ بحقنا الكامل بالقيام بكل الإجراءات التي تساهم بردع العدوان الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن إدانته للهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي أدى إلى سقوط العشرات من المواطنين اللبنانيين بين قتيل وجريح.



وقال ميقاتي: "لم تشبع آلة القتل الاسرائيلية من استهداف المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع وصولا إلى عمق العاصمة بيروت، وعلى بعد أمتار من أحد أكبر المستشفيات في لبنان".

وأضاف: "هذا العمل الإجرامي هو مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونضعه برسم المجتمع الدولي الذي عليه تحمّل مسؤولياته والضغط بكل قوة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتهديداتها وتطبيق القرارات الدولية".

وتابع: "سنحتفظ بحقنا الكامل بالقيام بكل الإجراءات التي تساهم بردع العدوان الإسرائيلي".

ومساء اليوم الثلاثاء، أفادت مراسلة RT بأن قصفا إسرائيليا استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت أن الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة حارة حريك بالقرب من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت، محاولة اغتيال فؤاد شكر المستشار العسكري الكبير لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

ولاحقا، أكد عضو المكتب السياسي في "حركة أمل" طلال حاطوم في تصريح صحفي، أن عملية الاغتيال الإسرائيلية باءت بالفشل. في الوقت الذي أفاد فيه مسؤول إسرائيلي رفيع في تصريح لإذاعة الجيش بأن احتمال نجاح عملية اغتيال فؤاد شكر كبيرة