العالم اليوم - مقربون من حزب الله: نجاة القيادي فؤاد شكر من غارة الضاحية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 09:24 مساءً - أشار مصادر مقربة من حزب الله إلى نجاة القيادي الكبير في الميليشيا فؤاد شكر، الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الثلاثاء.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من حزب الله قوله إن القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر نجا من الاستهداف الإسرائيلي.
كما قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية: "فشلت محاولة اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر".
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن القيادي في حزب الله، فؤاد شكر وأسمه الحركي "الحاج محسن"، هو المستهدف في الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية مساء الثلاثاء.
وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ غارة جوية في الضاحية الجنوبية في بيروت، ضد "قائد حزب الله المسؤول عن قتل 12 طفلا في مجدل شمس"، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.
وقالت مصادر أن فؤاد شكر هو المستشار العسكري لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، ويعتبره الإسرائيليون الرجل الثاني في حزب الله.
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