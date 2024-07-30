مال وأعمال

رئيس الوزراء: إنتاج مصر من النفط الخام تراجع إلى 550 ألف…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: إنتاج مصر من النفط الخام تراجع إلى 550 ألف… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 08:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن – قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن إنتاج مصر من النفط الخام تراجع إلى 550 ألف برميل من 650 ألفا.

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وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب ترؤسه لاجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجع أيضًا بشكل سنوي.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن حل مشكلة الكهرباء الصيف القادم ترتكز على التوسع بصورة أكبر في الطاقة الجديدة وزيادة الإنتاج من الطاقة التقليدية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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