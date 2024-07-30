رئيس الوزراء: إنتاج مصر من النفط الخام تراجع إلى 550 ألف…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 08:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن – قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن إنتاج مصر من النفط الخام تراجع إلى 550 ألف برميل من 650 ألفا.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب ترؤسه لاجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجع أيضًا بشكل سنوي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حل مشكلة الكهرباء الصيف القادم ترتكز على التوسع بصورة أكبر في الطاقة الجديدة وزيادة الإنتاج من الطاقة التقليدية.