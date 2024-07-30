هز العالم العربي ..تسريب فيديو لعميد كلية في وضع مخل مع طالبات بمكتبه !..اتفرج الصدمة

الرياض - محمد الاطلسي - ضجت مواقع التواصل في العراق بفيديوهات فاضحة لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة “عماد شعلان الشاوي”، تم تداولها بشكل واسع في منصات التواصل ظهر فيها وقد تورط في جرائم جنسية مع طالبات قام بابتزازهن جنسياً.

ووفق وسائل إعلام عراقية قام العميد بابتزاز الطالبات بعد القيام بأفعال فاضحة وغير أخلاقية مع بعضهن في الكلية وتبين ضلوعه في ارتكاب هذه الأفعال المنافية للآداب.

وقد تبين أن العميد المذكور تورط في أفعال غير أخلاقية، بعد أن تم تسريب مجموعة من الصور التي أظهرت ضلوعه في ارتكاب أفعال منافية للإدآب مع طالبات بالكلية، وهو ما تسبب في حالة كبيرة من الغضب بداخل المجتمع التعليمي بدولة العراق، وسط مطالب بضرورة التحقيق معه على خلفية هذا الفعل الذي تم وصفه بالفاضح.

ومع الانتشار الواسع للصور التي أظهرت الشاوي رفقة فتاة بداخل مكتبه والقيام بالفعل الغير أخلاقي، رصد فريق تحرير مجلة كيميت الان حالة الاستياء والغضب، التي سادت على مستخدمي مواقع الأنترنت في العراق وفيما يلي نستعرض لكما عدد من التغريدات التي تم رصدها حول هذا الصدد.