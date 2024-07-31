العالم اليوم - قتلى في قصف "مجهول المصدر" على معقل "كتائب حزب الله" العراقي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يوليو 2024 12:24 صباحاً - أفاد مراسل "دوت الخليج" في العراق بسقوط عدد من القتلى من جرّاء قصف طال معقل "كتائب حزب الله" العراقي، يوم الثلاثاء.

وقال مراسلنا إن 7 قتلى سقطوا من جراء قصف مجهول المصدر على ناحية "جرف الصخر" معقل "كتائب حزب الله" العراقي.

ووفق مراسلنا فقد دوّت 4 انفجارات في "جرف الصخر"، وذكر شهود أن سيارات إسعاف وإطفاء توجهت إلى موقع الهجوم.

وذكر مراسلنا أن السكان في المنطقة تحدثوا عن وقوف طيران مسيّر وراء القصف.

ويأتي القصف على معقل "كتائب حزب الله" العراقي بعد تطورات خطيرة في لبنان، حيث كان مصدر أمني لبناني قد أكد لـ"دوت الخليج" مقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الثلاثاء.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ غارة جوية في الضاحية الجنوبية في بيروت، ضد "قائد حزب الله المسؤول عن قتل 12 طفلا في مجدل شمس"، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن القيادي في حزب الله، فؤاد شكر واسمه الحركي "الحاج محسن"، هو المستهدف في الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية مساء الثلاثاء.

وقالت مصادر أن شكر هو المستشار العسكري لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، ويعتبره الإسرائيليون الرجل الثاني في حزب الله.

وأشارت مصادر مقربة من حزب الله إلى نجاة شكر، الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الثلاثاء.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من حزب الله قوله إن القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر نجا من الاستهداف الإسرائيلي.

كما قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية: "فشلت محاولة اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر".