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أحمد جودة - القاهرة - ينطلق فيلم الأكشن والإثارة CHIEF OF STATION في دور العرض المصرية يوم الأربعاء 31 يوليو 2024، بتوزيع من Four Star Films.



قصة فيلم CHIEF OF STATION

تدور قصة الفيلم حول رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية السابق (آرون إيكهارت) الذي يكتشف أن وفاة زوجته لم تكن حادثًا كما كان يعتقد. ويُجبر على العودة إلى عالم التجسس السري، حيث يتعاون مع المتدرب السابق الذي كان يعمل معه، بالإضافة إلى عميلة متمردة لكشف مؤامرة مظلمة تهدد كل ما كان يعتقد أنه يعرفه.

أبطال فيلم CHIEF OF STATION

الفيلم من إخراج جيسي في جونسون، الذي قدم سابقًا أفلامًا ناجحة مثل "White Elephant" و"Avengement" و"Triple Threat". وتوزيع فور ستار فيلم ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة مميزة من النجوم، بما في ذلك آرون إيكهارت، أولغا كوريلينكو، أليكس بيتيفر، كريس بيتروفسكي، جيمس فولكنر، ودانيال برنارد.

ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار فيلمز برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.