رئيس الوزراء: العام المالي الحالي بداية تعافي الاقتصاد…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 07:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن – قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن العام المالي الحالي 2024/2025 هو بداية تعافي الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب ترؤسه لاجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، أن تعافي الاقتصاد يتممن خلال الحفاظ على الانخفاض في معدلات التضخم ، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتراجع حجم الدين، وتعظيم دور القطاع الخاص وزيادة في الاستثمارات.

وأشار مدبولي إلى أن نهاية العام المالي الحالي يعتبر موعد عودة الاقتصاد المصري إلى وضع التعافي الحقيقي.

وأكد أن معدل نمو الاقتصاد المصري قبل الأزمات وصلت إلى6% واقترب من 7%، مشيرًا إلى أن خلال أزمة كورونا الدولة كانت في أعلى الاقتصاديات على مستوى العالم في نسب النمو بدعم الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خلال 3 سنوات المقبلة نمو اقتصادي بنسبة 5.5% على الأقل.