مال وأعمال

رئيس الوزراء: العام المالي الحالي بداية تعافي الاقتصاد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: العام المالي الحالي بداية تعافي الاقتصاد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 07:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن – قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن العام المالي الحالي 2024/2025 هو بداية تعافي الاقتصاد المصري.

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وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب ترؤسه لاجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، أن تعافي الاقتصاد يتممن خلال الحفاظ على الانخفاض في معدلات التضخم ، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتراجع حجم الدين، وتعظيم دور القطاع الخاص وزيادة في الاستثمارات.

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وأشار مدبولي إلى أن نهاية العام المالي الحالي يعتبر موعد عودة الاقتصاد المصري إلى وضع التعافي الحقيقي.

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وأكد أن معدل نمو الاقتصاد المصري قبل الأزمات وصلت إلى6% واقترب من 7%، مشيرًا إلى أن خلال أزمة كورونا الدولة كانت في أعلى الاقتصاديات على مستوى العالم في نسب النمو بدعم الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية.

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وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خلال 3 سنوات المقبلة نمو اقتصادي بنسبة 5.5% على الأقل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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