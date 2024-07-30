نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال علام يفاجئ لاعبي المنتخب الأولمبي بقرار هام عقب التأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارا هاما بشأن تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى الدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد باريس 2024، عقب الفوز على نظيره المنتخب الإسباني.

حيث حقق منتخب مصر الأولمبي فوزا هاما على نظيره المنتخب الإسباني، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بأولمبياد باريس.

وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد باريس، كمتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، لأول مرة في تاريخ منتخب مصر الأولمبي، بينما احتل منتخب إسبانيا المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

جمال علام يقرر صرف مكافأة للاعبي المنتخب الأولمبي

واستقر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على صرف مكافأة استثنائية للاعبي المنتخب الأوليمبي، بعد الفوز على نظيره إسبانيا والتأهل لربع نهائي أولمبياد باريس.