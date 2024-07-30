مال وأعمال

رئيس الوزراء: 4 مليارات دولار متوسط تكلفة وقف خطة تخفيف…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: 4 مليارات دولار متوسط تكلفة وقف خطة تخفيف… من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 07:15 مساءً - دوت الخليج – قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تحملت مليار و200 مليون دولار لوقف خطة تحفيف الأعمال خلال فصل الصيف.

predco_adv_2021

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب ترؤسه لاجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، أن متوسط تكلفة وقف خطة تخفيف الأحمال تقدر بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام.

E-Bank
BonatMisr

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وجود فاقد كبير في الكهرباء نتيجة للسرقات التجارية من أدى إلى اتخاذ الحكومة للعدادات الكودية.

cityScapeEgypt

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: 4 مليارات دولار متوسط تكلفة وقف خطة تخفيف… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا