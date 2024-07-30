رئيس الوزراء: 4 مليارات دولار متوسط تكلفة وقف خطة تخفيف…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 07:15 مساءً - دوت الخليج – قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تحملت مليار و200 مليون دولار لوقف خطة تحفيف الأعمال خلال فصل الصيف.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب ترؤسه لاجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، أن متوسط تكلفة وقف خطة تخفيف الأحمال تقدر بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وجود فاقد كبير في الكهرباء نتيجة للسرقات التجارية من أدى إلى اتخاذ الحكومة للعدادات الكودية.