- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: المشكلة الحالية هي الأسعار .. ونأمل أن يكون… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 07:15 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي منعقد الآن، إن المشكلة الوحيدة حاليًا هي الأسعار، وإن استقرار الأوضاع خلال العام المالي الحالي، سيهبط التضخم مع نهايته إلى حدود 10%.
وأشار مدبولي إلى أنه مع نهاية البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي في 2026 نأمل عدم الاحتياج مرة أخرى إلى برنامج جديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: المشكلة الحالية هي الأسعار .. ونأمل أن يكون… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.