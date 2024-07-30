مال وأعمال

رئيس الوزراء: المشكلة الحالية هي الأسعار .. ونأمل أن يكون…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: المشكلة الحالية هي الأسعار .. ونأمل أن يكون… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 07:15 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي منعقد الآن، إن المشكلة الوحيدة حاليًا هي الأسعار، وإن استقرار الأوضاع خلال العام المالي الحالي، سيهبط التضخم مع نهايته إلى حدود 10%.

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وأشار مدبولي إلى أنه مع نهاية البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي في 2026 نأمل عدم الاحتياج مرة أخرى إلى برنامج جديد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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