نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القادسية السعودي يقترب من ضم نجم بوكا جونيورز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

إقترب نادي القادسية السعودي من ضم إيكا فرنانديز نجم فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وعاد نادي القادسية من جديد لدوري "روشن" السعودي للمحترفين بعد فوزه بلقب دوري الدرجة الثانية السعودي "يلو" في الموسم الماضي.



وبحسب إيميليانو رادي الصحفي المتخصص في أخبار سوق إنتقالات اللاعبين عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" فإن القادسية نجح في إنهاء صفقة اللاعب مقابل 15 مليون دولار سنويا.



ويبلغ إيكا فرنانديز من العمر 22 عاما وساهم في تسجيل 3 أهداف خلال 20 مباراة شارك فيها مع بوكا جونيورز خلال العام الحالي 2024.



ونجح النادي السعودي في إتمام عدة صفقات أجنبية متميزة وذلك بالتعاقد مع الإسباني ناتشو المتوج مع منتخب إسبانيا بلقب أمم أوروبا 2024، وأوباميانج نجم برشلونة السابق، والمكسيكي كينونيس والأوروجوياني نانديز.



ويطمح نادي القادسية في التعاقد مع صفقات أخرى متميزة من أجل تعزيز صفوفه قبل بدء الموسم الرياضي الجديد.