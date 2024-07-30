نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد مالك عضو لجنة تحكيم تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينضم النجم المصري أحمد مالك إلى لجنة تحكيم النسخة الرابعة من تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة الذي تنظمه مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، ويشارك مالك في اللجنة مع النجمة السعودية سارة طيبة والمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي كلود مورييراس.

موعد تحدي صناعة الأفلام



يقام تحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة يومي 26 و27 يوليو 2024 والإعلان عن الفائزين في 19 سبتمبر، ويحظى الفريقان الفائزان بفرصة الانضمام إلى برنامج إقامة بفرنسا، وسيتم عرض أفلامهم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة 2024.



يقام تحدي صناعة الأفلام بالتعاون مع القنصلية العامة لفرنسا في جدة، وسفارة فرنسا في المملكة العربية السعودية، والرابطة الفرنسية التابعة للقنصلية الفرنسية، ويهدف إلى تشجيع المواهب الواعدة على الخروج عن المألوف في مشاريعهم السينمائية، بالإضافة إلى اكتشاف العقول المبتكرة في عالم صناعة الأفلام المستقلة.

آخر أعمال أحمد مالك



يذكر أن أحدث أعمال أحمد مالك مسلسل Boiling Point، الذي يُعرض حاليًا على بي بي سي، ويجسد فيه مالك دور البطولة إلى جانب الممثل البريطاني ستيفان جراهام، وقد حظي بردود فعل قوية من الجمهور، وتدور أحداثه حول الضغط المستمر الذي يتراكم في مطبخ أحد المطاعم، والخلافات التي تنشأ بين رئيس الطهاة وفريقه في أكثر أيام السنة ازدحامًا.

أعمال ينتظرها أحمد مالك



ومن الأعمال المنتظر عرضها لمالك مسلسل مطعم الحبايب من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، ويشارك مالك في بطولته مع هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري.