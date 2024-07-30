ارتفاع الطلب على الطاقة المتجددة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 05:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ توقع مسؤولان في شركتين عاملتين بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة ارتفاع معدلات الطلب على الطاقة الجديدة بين 15 إلى 50% بنهاية العام الجاري؛ مع ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال المهندس حاتم الرومي، رئيس مجلس إدارة شركة تربل إم المتخصصة في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، إن زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى زيادة معدلات الطلب على الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 15% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف الرومي، وهو أيضًا نائب رئيس غرفة الطاقة المتجددة، في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج، أن أسعار الخلايا الشمسية، التي تعد إحدى مستلزمات إنتاج محطات الطاقة الشمسية، انخفضت بنسبة 35%، أو ما يعادل 8 آلاف منذ يناير 2024.

ورجح أحمد نجيب، المدير التجاري لشركة سمارت للحلول الهندسية «SES» لمشروعات الطاقة الشمسية، زيادة معدلات الطلب على الطاقة الجديدة والمتجددة المرتبطة بالشبكة القومية للكهرباء بنسبة 30% خلال العام الجاري.

وتوقع نجيب، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، ارتفاع نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في القطاع غير المرتبط بالشبكة القومية بنسبة 50% بعد زيادة أسعار الوقود.

وأشار المدير التجاري لشركة سمارت للحلول الهندسية «SES» إلى أن تكاليف المواد الخام اللازمة لإنتاج محطات الطاقة الجديدة والمتجددة انخفضت بنسبة 40% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من 2023.

وفي 25 يوليو الجاري، أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه، والسولار، والمازوت، وذلك للمرة الثانية خلال العام 2024.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، تبني خطة تدريجية لزيادة أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية 2025؛ للوصول إلى نقطة التوزان.