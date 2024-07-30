الضرائب: تخصيص شبابيك للشركات المعتمدة لنقاط البيع بمركز دعم…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 03:18 مساءً - قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم تخصيص عدد من الشبابيك الخاصة بالشركات المعتمدة لبيع نقاط البيع للممولين داخل مركز دعم التحول الرقمي المجاني، وذلك تسهيلا على الممول في شراء نقطة البيع والتفعيل الفوري لها وربطها على المنظومة.

وأكدت في بيان اليوم، أن المصلحة مستمرة في تقديم الدعم الفني لمساعدة الممولين في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال المركز.

ولفتت عبد العال أن المركز تم استحداثه بالآونة الأخيرة للتماشى مع الطفرة التكنولوجية والتحول الرقمي الذي تشهده المصلحة، موضحة أنه يمد يد العون للممولين ويساعدهم في حل المشكلات التقنية التي تواجههم عند التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه من الخدمات التي يقدمها مركز دعم التحول الرقمي هى تقديم المساعدة على إضافة كود النشاط الدولي، و توضيح خطوات عملية التكامل مع المنظومة من خلال ملف SDK، ويتم المتابعة مع فريق تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة حتى إتمام عملية التكامل.