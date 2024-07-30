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أحمد جودة - القاهرة - أفصح محمد مجدى أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، عن حقيقة انفعاله أمس في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ضمن الموقف الذي رصدته كاميرات ستاد القاهرة الدولي، بعدما بدر منه الانفعال أثناء تبديله بزميله حسين الشحات.

وكتب أفشة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام:"حابب أوضح حاجه علشان للاسف بعض الناس هيبدء يتداول حاجات ويفسر حاجات مش مظبوطه، أنا امبارح بعد التغيير كنت زعلان جدا جدا من نفسي وكنت حاسس اني محبط جدا ومعملتش حاجه للفرقه خاصه اني بدأت الماتش وكانت حابب يكون ليا اضافه، ايام اللعيب أو الرياضي عموما بيبقي فيها حاجات محبطه زي كده".



وواصل:" أنا حتي نشرت احصائيه فيها صفر صناعة وصفر تسجيل، عندي أفضل من کده اکید، مصدرش مني اي شيء ناحيه الجهاز الفني إلى طبيعي يغير ويبدل واللاعيب لازم يحترم قراره تحت اي وضع، ولا حتي الكابتن خالد بيبو إلى في لحظتها قلتله مفيش اي حاجه وقعدت وهديت.. معلش لحظه غضب وراحه ل حالها وان شاء الله الجاي افضل".

أفشة يكشف سبب انفعاله أثناء تبديله في مباراة سيراميكا كليوباترا



ووضع أفشة، نفسه في موقف محرج عندما، قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، تبديله بزميله له أثناء مواجهة سيراميكا كليوباترا، ليمنح العديد من اللاعبين فرص المشاركة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وانفعل أفشة، خلال لحظة استبداله ورصدت كاميرات ستاد القاهرة الدولي رده فعله، أثناء توجهه لدكة البدلاء، حيث كانت رغبته الكبيرة في المشاركة وتكملة المباراة.

وبناء على ذلك قرر جهاز الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على محمد مجدي أفشة، بسبب اعتراضه على التغيير في مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

