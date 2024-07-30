نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار ناري من كولر تجاه حاوي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر المقربة من الجهاز الفني للنادي الأهلي عن اتخاذ السويسري مارسيل كولر قرارًا هامًا بشأن واحد من أبرز لاعبي القلعة الحمراء.

كولر يستقر على تجميد بيرسي تاو

وعلم دوت الخليج الرياضي من مصادره المقربة أن كولر لن ينوي الاعتماد على بيرسي تاو خلال ما تبقى من مباريات دوري نايل خلال الموسم الجاري.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أن اللاعب الجنوب أفريقي لم يعد ضمن خطط كولر للموسم القادم حيث تبحث الادارة عن عرض مناسب لرحيله.

وسبق وأن دخل اللاعب في مشادة مع مدربه في اكثر من مناسبة اعتراضًا على قرار جلوسه بديلًا في بعض المباريات وهو ما جعل كولر يطالب برحيله.

الأهلي يستعد لمواجهة البنك الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك يوم الخميس القادم لحساب لقاءات دوري نايل حيث لا يحتاج من ستة مباريات سوى لتسعة نقاط للتتويج بلقب الدوري رسميًا.