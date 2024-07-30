نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: الانتر يعرض 11 مليون من اجل رينان وآس تعلق على بداية حقبة فليك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 30-07-2024 الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم الأثنين وفق ما يلي:- لاغازيتا ديلو سبورت سيكون يمنحنا ذهبية السباحة

الفضة والغضب

بافلوفيتش هو لاعب في صفوف الروسونيري وهو موجود بالفعل في ميلانو للزيارة الطبية والتوقيع

الانتر يعرض ١١ مليون من اجل رينان كورييري ديلو سبورت نحن نسبح في الذهب

نابولي ولوكاكو: المسار

تشيلسي يستأنق الحوار من اجل اوسيمين

دوغلاس لويز قضية اليوفي

روما،دوفبيك في متناول اليد

بافلوفيتش يعانق الميلان

رودريغيز احد حلول الانتر

فيولا: ميسو هو الحلم ماركا الثنائي الذهبي

ساينز يوقع مع ويليامز

فوز تاريخي لاسبانيا امام اميركا ١٣-١١

معركة ربع النهائي بين اسبانيا واليونان آس انطلقنا نحو باريس

ساينز يوقع مع ويليامز

اسبانيا تهدم الجدار بفوزها ١٣-١١ على اميركا

حقبة فليك تبدأ امام السيتي غوارديولا

الرصاصة الاخيرة لنادال

المواجهة امام انتيتوكمبو موندو ديبورتيفو التحدي المزدوج

بارسا السيتي - البداية

ساينز يوقع مع ويليامز

الرزنامة لليغا ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ليكيب ​فرنسا​ تبدع في اليوم الرابع من الاولمبياد

المطر من المال بيلد النادي الجديد لنجم بيب

في البايرن ايضا" تمت مناقشته ذا صن اعصار كيران

ارتفاع اسهم مدرب ايبسويتش تاون كيران ماكينا كمدرب لمنتخب الاسود كون القييمين على القرار معحبون به كثيرا"