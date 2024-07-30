نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حدث أول من نوعه بيحصل مع فنان.. تامر حسني يعلق على نجاح حفله بالعلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان تامر حسني، رسالة شكر لمصر وجميع مسؤولي حفله الذي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

منشور تامر حسني



ونشر تامر فيديو من الحفل من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك "قائلًا: "شكرًا لبلدي مصر أم الدنيا شكرًا لجميع المسؤلين عن تقديمي لأول مره بعرض الطائرات الخاص بدخولي الحفل.. كحدث أول من نوعه بيحصل مع فنان تقديركم لي بهذا الشكل الرائع حقيقي فخور بيه كل الفخر".

آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن أغنية معلمين هى آخر أعمال تامر حسني، وكانت الأغنية لصالح إحدى شركات الأتصال وتعتبر من أغاني الصيف ويشاركه بها بهاء سلطان وأشاد بها عدد من الجمهور.



كلمات أغنية معلمين



ما هو مش كده

ما هو برضه ميصحش نكون جامدين كده

جامدين أو ي ورايقين أو ي

ومعلمين على ناس أو ي

مش ذنبنا يشيلوا مننا

وحاجات كده كده كده

لما القمر يبان عادي يكتر الكلام

خلوا اللي يقول يقول

ما هو مين ده يوقعه

مش باين صوتكوا ليه

ولا إحنا فوق أو ي

طب واقفين تحت ليه

ما تيجولنا ما تطلعوا

زعلت.. طب معلش

لا متقفش.. طيب حاضر

طب هاعمل عادي

مش عايزك تزعل

أنا عايزك فاكك

أنا عايزك رايق

أنا عايزك هادي.