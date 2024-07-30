نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر بالتعليم: تعليمات مشددة لتأمين الكنترولات ومنع دخول العاملين بأي أجهزة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر خاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور أحمد ضاهر نائب وزيرالتربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وجه تعليمات مشددة لكنترولات الثانوية العامة الرئيسية في القطاعات الأربعة " القاهرة - المنصورة - أسيوط - الإسكندرية "، ولجان النظام والمراقبة التابعة لها، بشأن نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت المصادر أن تعليمات الدكتور أحمد ضاهر، جاءت بخصوص تأمين نتائج الثانوية العامة 2024 ومنعها من التسريب لاى جهة أو شخص.

واشتملت تعليمات رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على تطبيق الإجراءات الخاصة بحجرات "الحاسب الألي" المختصة بتجميع إعداد شيتات "النتيجة، وتدوين درجات كل طالب في المواد التي خاض بها الامتحانات.

أضافت المصادر، أنه تم حظر دخول العاملين بأي أجهزة محمول أو فلاشات أو أجهزة إلكترونية لمنع تسريب النتائج قبل التوقيت المحدد، والذي ستحدده الوزارة.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم نسب نجاح فى 7 مواد وجاءت كالتالي:

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.

- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.



- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95 %؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا وطالبة بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا وطالبة بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.



- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

