الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال يتباحث مع مندوب دولة فلسطين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 03:31 مساءً - التقى سعادة السفير/ أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، مع السفير/ مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، في مقر المندوبية الدائمة بالقاهرة.

شكل هذا اللقاء مناسبة للاطلاع على التطورات الميدانية والسياسية والحقوقية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاقتحامات المتكررة لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وفي هذا الصدد أكد السفير خطابي الدعم الثابت لجامعة الدول العربية للقضية الفلسطينية المشروعة على مختلف الأصعدة بنا في ذلك بصفة خاصة على مستوى التحرك الإعلامي العربي الداعم للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحاسمة على طريق كفاحه من أجل إقامة المشروع الوطني الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

كما أطلع الأمين العام المساعد، السفير الفلسطيني على نتائج اجتماعات الدورة 100 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة 18 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعاتهما الأخيرة في دولة ليبيا، وخاصة ما يتعلق بتفعيل خطة التحرك الإعلامي العربي التي تعد من الآليات الأساسية لإسناد القضية الفلسطينية في مختلف الأوساط الإعلامية الدولية.