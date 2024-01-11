ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

ارتفاع أسعار الذهب عالمياًارتفع الذهب اليوم الخميس فيما واصل الدولار تراجعه قبيل بيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم ومن شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية خلال هذا العام.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3%، إلى 2028.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:22 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3%، إلى 2033 دولارا.

وهبط مؤشر الدولار 0.1%، متراجعا للجلسة الثانية، مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى وفق "رويترز".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5%، إلى 22.96 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.8 %، إلى 1006.84 دولار، فيما استقر البلاتين عند 919.15 دولار.