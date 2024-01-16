24285 شهيدا و61154 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 05:27 مساءً - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيانٍ، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 24285 فلسطينيًا استشهدوا وأُصيب 61154 آخرون في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة أن 158 فلسطينيًا اُستشهدوا وأُصيب 320 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.