الداخلية العراقية: فرض حظر للتجوال فى قضاء الإصلاح.. واعتقال 105 متهمين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 06:31 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، فرض حظر للتجوال فى قضاء الإصلاح بذى قار، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الملقى القبض عليهم بالقضاء إلى أكثر من 100 متهم.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه رغم التأكيدات المستمرة بأهمية الابتعاد عن النزاعات العشائرية التي ترتقي إلى مستوى الإرهاب وإدخال الرعب في قلوب المواطنين وإزهاق الأرواح، إلا أن البعض ما زال يصر على أن تكون لغة السلاح هي السائدة بدل القانون وإنفاذه وهذا مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدة أن ما حدث من جريمة بحق مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار العميد عزيز شلال جهل التي قُتل على إثرها تعد تجاوزا كبيرا على سلطة القانون.

وأشارت إلى أنه تم الشروع بعمليات واسعة على إثر النزاع العشائري الذي حدث بين عشيرتين في قضاء الإصلاح ضمن محافظة ذي قار، كما تم فرض حظر للتجوال، موضحة أن قيادة شرطة المحافظة فرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة التي حصل فيها النزاع بعد أن وصلت تعزيزات من قوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع لفرض الأمن والقانون في هذه المنطقة.

وأكدت الوزارة أن قوات الأمن تواصل عمليات المداهمة والتفتيش في قضاء الإصلاح ضمن محافظة ذي قار، مشيرة إلى أن عدد الملقى القبض عليهم ارتفع إلى 105 متهمين، كما تم ضبط كمية من الأسلحة، وإلى استمرار عمليات المداهمة والتفتيش.