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أحمد جودة - القاهرة - أشاد سيد حنفي، نجم نادي الزمالك السابق، بمشاركة اللاعبين الناشئين في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة الأخيرة.

سيد حنفي: هذا اللاعب أفضل من شارك مع الزمالك من الناشئين

وقال حنفي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة نادي الزمالك: "المجموعة التي تشارك من الناشئين مع الفريق الأول سوف يكتسبوا الخبرات مع الوقت والمشاركة في المباريات والأهم هو توقيت مشاركتهم".

وأضاف: "محمد السيد أكثر لاعب يعجبني من المجموعة التي شاركت مع الفريق الأول ".

وفي نفس السياق، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إنبي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.