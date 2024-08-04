نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يتعادل وديًا أمام ستاد بريست بهدفين لمثلهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل يوفنتوس في الفوز في ثاني مبارياته الودية على ستاد بريست الفرنسي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما وذلك ضمن منافسات الاستعداد للموسم الجديد.

أحداث مباراة يوفنتوس وستاد بريست

جاء الشوط الأول متكافئا بين الفريقين، حيث فشل كلاهما في تهديد مرمى الآخر طوال أحداث الشوط لينتهي بالتعادل السلبي.

وبدأ الشوط الثاني مثيرا من جانب ستاد بريست الذي نجح في تسجيل الهدف في الدقيقة 51 عن طريق مهدي كامارا الذي سدد تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء يوفنتوس لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف لبريست.

نجح يوفنتوس في إدراك هدف التعادل سريعا في الدقيقة 58 عندما حصل على ركلة جزاء تصدى لها فلاهوفيتش.

في الدقيقة 72، نجح يوفنتوس في تسجيل هدف الفوز عن طريق دانيلو الذي تصدى لركنية ليسجل الهدف برأسه.

حاول لاعبو ستاد بريست تسجيل هدف التعادل في الدقائق المتبقية من اللقاء حتى تمكنوا من تسجيله في الدقيقة 83 عن طريق أكسيل كامبيان الذي استلم تمريرة رائعة من زميله ماتياس بيريرا ليسدد تسديدة قوية في الزاوية اليسرى من مرمى يوفنتوس لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكلا منهما.