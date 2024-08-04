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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الأمين، رئيس اتحاد كرة اليد، أن منتخب اليد يحظى باحترام كبير من الفرق المنافسة في أولمبياد باريس.

محمد الأمين: منتخب اليد مستعد للتألق في أولمبياد باريس رغم إصابة مهاب سعيد

وأضاف الأمين، في تصريحات للإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس، أن الاتحاد يعقد مؤتمرًا سنويًا مع جميع فرق اليد لوضع الخطط والضوابط للموسم الجديد.

وأوضح رئيس الاتحاد أن الفرق تدخل الموسم وهي على دراية كاملة باللوائح والعقوبات، مما يساهم في الحفاظ على قوة اليد المصرية بفضل الانضباط والالتزام.

أشار الأمين إلى أن المنتخب تعثر في أول مباراة أمام الدنمارك، لكنه قدم أداءً قويًا وسيطر على معظم أجزاء المباراة، مضيفًا أنه لو لا الأخطاء كان بإمكان الفريق هزيمة الدنمارك.

وتابع الأمين أن المنتخب يملك ثقة كبيرة وقدرة على هزيمة أي منتخب في كرة اليد، مذكرًا بحصول الفريق على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو، ومشددًا على الطموح لتحقيق نتائج أفضل وحصد ميدالية في باريس.

وفيما يخص إصابة اللاعب مهاب سعيد، أوضح الأمين أنه رأى اللاعب وهو بحالة جيدة، مشيرًا إلى أنه يعاني من شد في العضلة الضامة ولكن حالته مطمئنة.

وأثنى رئيس الاتحاد على متابعة ودعم وزير الرياضة، أشرف صبحي، للمنتخب، معبرًا عن سعادته بتجمع المسؤولين لدعم البعثة المصرية في الأولمبياد.