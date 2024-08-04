إبراهيم صلاح: الشناوي مستقبل الزمالك.. ومباراة فرنسا ستكون صعبة على المنتخب الأولمبي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، اتخذ قرار صائبا بإراحة اللاغبين الأساسيين خلال الفترة الحالية.

إبراهيم صلاح يشيد بقرار جوميز

قال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع أحمد علي المذاع على قناة نادي الزمالك: "قرار جوميز مميز للغاية بمشاركة بعض العناصر الشابة خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسهم محمد السيد وأحمد مجدي وحازم أسامة مما يزيدهم خبرات مع الفريق الأول".

وأضاف: "محمود الشناوي يحتاج الثقة والخبرات وسيكون مستقبل نادي الزمالك".

واختتم: "المنتخب الأولمبي حقق إنجازا كبيرا رغم الظروف الصعبة التي مر بها، ومباراة فرنسا صعبة للغاية وعامل الجماهير سيكون ضغط على لاعبينا".