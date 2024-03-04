عاهل الأردن يؤكد ضرورة بذل أقصى الجهود لوقف فورى ودائم لإطلاق النار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 06:31 مساءً - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم الاثنين، على ضرورة بذل أقصى الجهود للتوصل لوقف فورى ودائم لإطلاق النار فى غزة وحماية المدنيين .. مشددا على أن الأردن سيواصل الدفع نحو وقف الحرب، وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية برا وجوا إلى غزة.

وحذر الملك عبدالله الثاني ، خلال لقائه رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير في الكنيست النائب أيمن عودة وعضويها النائب أحمد الطيبي والنائب يوسف العطاونة، من خطورة استمرار الحرب على غزة والتصعيد بالضفة الغربية والقدس والذي سيزيد من توسع الصراع.

وشدد على أهمية وقف الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب بالقدس والمسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) وضرورة العمل مع جميع الأطراف لتفادي أي تصعيد..محذرا من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وجدد العاهل الأردني التأكيد على الاستمرار في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس بموجب الوصاية الهاشمية عليها.

وأعاد الملك عبدالله الثاني التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة ..مجددا في السياق ذاته رفض الأردن القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين.

وأكد أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتقوم بدورها ضمن تكليفها الأممي .. مشددا على ضرورة إيجاد أفق سياسي يقود إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب العاهل الأردني عن تقديره للدور المهم لقائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير في تمثيل وإيصال الصوت العربي ، ولمواقفهم الداعمة لجهود تحقيق السلام وإيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين.

من جانب اخر حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من تداعيات انعدام الأمن الغذائي جراء الحرب الدائرة على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة مواصلة كل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكل الطرق المتاحة، والعمل على استعادة الخدمات الأساسية هناك .

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني، اليوم الاثنين، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الأردن والمنظمة .

وأعرب عن تقديره لدعم المنظمة لعملية تطوير نظام مراقبة الأمن الغذائي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والذي سيتم إطلاقه في الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر "الفاو" للشرق الأدنى، التي بدأت أعمالها في المملكة اليوم، وسيساهم في تصميم وتطوير أنظمة البيانات والاتصالات لمتابعة معلومات الأمن الغذائي في الأردن ودول أخرى .

وأكد الملك عبدالله الثاني الحرص على تعزيز التعاون مع منظمة "الفاو"، لتحقيق الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتحويل المملكة إلى أحد المراكز الإقليمية الرائدة في الأمن الغذائي .

كما تناول اللقاء ، طبقا لبيان الديوان الملكي، الوضع الإنساني في غزة.

وحضر اللقاء الأميرة بسمة بنت علي، سفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة "الفاو" لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومندوب الأردن الدائم لدى منظمة "الفاو" السفير قيس أبو دية.