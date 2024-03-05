أمير الكويت يتوجه للإمارات فى زيارة رسمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مارس 2024 10:28 صباحاً - توجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمى المرافق له صباح اليوم الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك فى زيارة دولة رسمية.

رافق أمير الكويت وفد رسمي يضم كلا من: الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الجابر الصباح، والشيخ نواف عبدالعزيز حمود الجراح الصباح، والشيخ مبارك فهد السالم الصباح، والشيخ جابر فيصل السعود الصباح و الشيخ مبارك صباح سالم الحمود الصباح، والشيخ حمد سالم الحمود الجابر الصباح ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.