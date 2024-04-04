مقتل 3 رجال أمن في هجوم إرهابي بإيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 09:31 صباحاً - قُتل 3 رجال أمن على الأقل، بينهم نائب رئيس مركز للشرطة، في هجوم إرهابي جنوب شرقي إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت "فرانس برس" عن وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، أنه في أعقاب هجوم لتنظيم "جيش العدل" الإرهابي على مركز الشرطة رقم 11 بمدينة تشابهار، استشهد نائب رئيس مركز الشرطة بالإضافة إلى عنصري أمن آخرين.

ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، فإنّ الهجمات استهدفت مقر إنفاذ القانون في تشابهار، حسبما صرح نائب وزير الداخلية الإيراني مجيد ميراحمدي، في وقت مبكر من يوم الخميس.

وأوضح أنّ المسلحين نصبوا كمائن على طول الطرق القريبة، لمنع قوات الأمن من ملاحقتهم.

وتابع: "قُتل أحد الإرهابيين، وما زالت الاشتباكات مستمرة، كما أن القوات الإرهابية محاصرة أيضًا"، واصفاً الحادث بأنه "عمل إرهابي".

وأوضح أنّ مسلحًا قتل أيضًا في تشابهار وأصيب عدد آخر، لكن الاشتباكات ما زالت مستمرة.