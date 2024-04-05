انتهاء التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتى 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 5 أبريل 2024 10:32 صباحاً - أغلقت اللجان الانتخابية في الكويت أبوابها بعد انتهاء المواعيد المحددة للتصويت في انتخابات مجلس الأمة 2024، التي انطلقت صباح أمس الخميس، وسط أجواء رمضانية، عقب إنهاء الجهات التنفيذية كل الاستعدادات والتجهيزات لمقار اللجان التي تشهد العملية الانتخابية في 5 دوائر.

توجه الناخبون إلى مقار اللجان الانتخابية، على مدار أمس الخميس، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان للفصل التشريعي الـ 18 الذي يأتي بعد حل أمير البلاد للمجلس في فصله التشريعي الـ 17.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين صباح الخميس، في الدوائر الانتخابية الخمس للتصويت في انتخابات مجلس الأمة 2024، لانتخاب 50 عضوًا لمجلس الأمة في فصله التشريعي الـ18 وفقا لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد في انتخابات تعد الثانية من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية التي يتزامن موعد إجرائها مع شهر رمضان المبارك.