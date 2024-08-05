حزب الله: استهدفنا مقر الفرقة 91 الإسرائيلية بسرب من المُسيرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 07:32 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني عن قيامه باستهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة إيليت الإسرائيلية، بسرب من الطائرات المُسيرة.

وأكد حزب الله اللبناني صباح الاثنين، أن ضرباته حققت إصابات مباشرة موقعين قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الحزب في بيانه الذي تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن تلك التحركات تأتي لدعم الشعب الفلسطيني وردًا على الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها الاحتلال في بلدات البزورية ودير سريان والخولة.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي صفارات الإنذار في نحو 10 بلدات شمال فلسطين المُحتلة، عقب تنفيذ منظومة القبة الحديدية عمليات اعتراض لعدة صواريخ انطلقت من لبنان.

وبحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية فإن شخصين أُصيبا أحدهما في حالة خطيرة، جراء سقوط صاروخ في منطقة وادي الحولة، بينما اندلعت حرائق في مناطق متفرقة في اتجاه الجليل الأعلى والمستوطنات الأخرى.

وذكر المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى أن المناطق التي تم تفعيل صفارات الإنذار فيها هي كفر جلعادي، كفار يوفال، معيان باروخ، تل حاي، كريات شمونة، راموت نفتالي، ديشون، يفتاح، ملكيا، المركز الإقليمي مداخل الحرمون.