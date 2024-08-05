الحكومة الأسترالية ترفع مستوى التهديد الإرهابي إلى ”محتمل”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 07:32 صباحاً - رفعت أستراليا مستوى التهديد الإرهابي في البلاد، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، في كانبيرا اليوم الاثنين.

وقالت مصادر استخباراتية، بحسب "الجارديان" البريطانية، إن قرار رفع مستوى التهديد لم يكن مدفوعًا بقضية واحدة أو أيديولوجية واحدة، لكنها أشارت إلى زيادة عامة في الاستقطاب في أستراليا ودول غربية أخرى.

وأكدت المصادر أن التماسك الاجتماعي أصبح تحت ضغط، وأن المظالم الناجمة عن كوفيد-19 تفاقمت، بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس.

وأعلن أنتوني ألبانيز، بحسب الجارديان البريطانية، أن الحكومة سترفع مستوى التهديد الإرهابي من "ممكن" إلى "محتمل"، لكنه قال إن هذا لا يعني أنها ستصل إلى مستوى "حتمي".

وطمأن ألبانيز الأستراليين بأن المحتمل لا يعني حتميًا ولا يعني أنه معلومات استخباراتية عن تهديد أو خطر وشيك، مؤكدًا أن النصيحة التي تلقيناها هي أن المزيد من الأستراليين يعتنقون مجموعة أكثر تنوعًا من الأيديولوجيات المتطرفة، ومن مسؤوليتنا أن نكون يقظين.

وفي تعليقه على ذلك أكد رئيس وكالة التجسس الأسترالية مايك بيرجيس، أن الأستراليين يجب أن يكونوا على دراية، وهو تحذير بأن يكونوا في حالة تأهب، ولكن ليسوا منزعجين.

وقال بيرجيس إنه حذر في أكتوبر من أن اللغة الملتهبة بشأن الصراع في الشرق الأوسط، قد تؤدي إلى تأجيج التوترات في أستراليا، وهو من وجهة نظره ما يحدث الآن.

وعندما سئل عن التأثير العملي لقرار زيادة مستوى التهديد، قال بورجيس إن السُلطات ستراجع تقييماتها السابقة للأفراد فيما يتعلق بما إذا كانوا قد يلجأون إلى العنف.