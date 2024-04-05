صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33091 شهيدا و 75750 مصابا

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 5 أبريل 2024 11:29 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في اليوم 182 من العدوان على قطاع غزة ارتكب الاحتلال 5 مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و 82 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة: «لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33091 شهيدا و 75750 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وواصل الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شن غاراته الجوية وقصفه المدفعي، في اليوم الـ182 من العدوان على غزة، على مناطق متفرقة من القطاع مما أدى لسقوط شهداء وجرحى.