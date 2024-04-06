حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع راميا بقذائف المدفعية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 10:36 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع راميا بقذائف المدفعية.

وقال الحزب، في بيان: «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من فجر يوم السبت 06-04-‌‏2024 تجمعًا لجنود ‌‏العدو الصهيوني في محيط موقع راميا بقذائف المدفعية».

وفي ذات السياق، قالت مراسلتنا إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

واجتمع نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، مع المنظمات الدولية وسفراء الدول الأجانب وتناول الاجتماع التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان.

ودعا رئيس الحكومة إلى إعلان الجنوب منطقة منكوبة زراعيا، كما تحدث عن الواقع التربوي للطلاب في الجنوب خاصة وأن هناك 75 مدرسة مغلقة نهائيا بسبب التصعيد.

واعتبر منسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا في مداخلة خلال الاجتماع «إن مخاطر التصعيد تزداد في الجنوب اللبناني في وضع هش، وهناك نحو 91 ألف نازح وهذا يتطلب مزيدا من الجهود الإنسانية، كما أدى النزاع الى استشهاد العديد من الأشخاص و17 عاملا في المجال الإنساني ووجهت إسرائيل ضربات إلى البنى التحتية، وإمدادات المياه والرعاية الصحية».