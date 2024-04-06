الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إمعان الاحتلال في استهداف القدس ومقدساتها وهويتها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 11:33 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية محاولات سلطات الاحتلال إخلاء حديقة البقر التابعة لأملاك الكنيسة الأرمنية في القدس المحتلة، وتعتبرها امتدادا لإجراءات الاحتلال الاستفزازية واعتداءاته المتواصلة على الكنائس ورجالاتها وممتلكاتها لاستكمال تهويد القدس وتكريس ضمها وتغيير الوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ومنظمة اليونسكو.

وحذرت الوزارة من مخاطر إمعان الاحتلال في استهداف القدس ومقدساتها وهويتها، مؤكدة على أن جميع إجراءاته آحادية الجانب مرفوضة وباطلة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقفها فورا باعتبارها تهديد مباشر لساحة الصراع والمنطقة برمتها.