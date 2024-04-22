شهداء وجرحى في اليوم الـ 199 من العدوان الإسرائيلي على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 10:28 صباحاً - استُشهد وأُصيب عدد من المواطنين، الاثنين، في اليوم الـ199 من العدوان على قطاع غزة، حيث طالت عمليات القصف الإسرائيلية مناطق متفرقة وسط وجنوب القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف غارة إسرائيلية المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوبي القطاع.

واستشهد مواطنون وجرح آخرون في غارة إسرائيلية، استهدفت مسجد التقوى في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما استهدفت غارة إسرائيلية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأخرى استهدفت مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين؛ جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مقبرة السوارحة في مخيم النصيرات، وإثر استهداف منزل في منطقة البروك بدير البلح وسط قطاع غزة.

كما طال القصف الإسرائيلي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ومنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إنّ طيران الاحتلال شن الليلة غارتين على المناطق الجنوبية لمدينة غزة، وعلى حي التفاح.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر صحية في القطاع، بارتفاع عدد الشهداء في غارات إسرائيلية على منزلين في رفح إلى 26 بينهم 16 طفلًا و6 نساء.

وكان استشهد عدد من المواطنين وأُصيب آخرون، معظمهم من الأطفال، أمس الأحد، إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلًا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منزلًا لعائلة النويري في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى 34.097، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 76.980، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.