أبو مازن: اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية سيمثل أكبر كارثة في تاريخ شعبنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 01:28 مساءً - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد، كل الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وحق تقرير المصير، مجددًا التحذير من الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض، أنه لا بد من حل سياسي يجمع الضفة وغزة من خلال مؤتمر دولي للسلام.

وقال إن بلاده لن تقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين من الضفة أو غزة، مُطالبًا بوقف العدوان وإدخال الاحتياجات الأساسية للمواطنين داخل القطاع فورًا.

وأوضح رئيس فلسطين أن إسرائيل دمرت 75% من قطاع غزة من المباني والمؤسسات والطرق والمساجد.

وتابع: "إسرائيل قتلت 34 ألف فلسطيني خلال 200 يوم من العدوان معظمهم من الأطفال وكبار السن".

وذكر في كلمته أن مصر والأردن رفضا بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وأنه "على جميع دول العالم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومن حقنا الحصول على تقرير المصير".

وناشد الرئيس الفلسطيني، الولايات المتحدة، بإجبار إسرائيل على تجنب شن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن الوضع في غزة مؤسف للغاية ويجب وقف القتال.