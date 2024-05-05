كينيا.. ارتفاع عدد قتلى الفيضانات إلى 228

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 03:31 مساءً - قالت وزارة الداخلية في كينيا، اليوم الأحد، إن عدد الأشخاص الذين لاقوا حتفهم جراء الفيضانات والتداعيات الأخرى للأمطار الغزيرة التي تجتاح البلاد ارتفع إلى 228 شخصًا.

ومن المتوقع زيادة الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية على نطاق واسع في أنحاء كينيا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت الوزارة في بيان أنه من المتوقع حدوث مزيد من الفيضانات في المناطق المنخفضة والموجودة على ضفاف الأنهار والحضرية، فيما قد تحدث انهيارات أرضية وطينية في المناطق ذات المنحدرات الشديدة والجرف والوديان.

ودمرت الفيضانات منازل وطرقًا وجسورًا وغيرها من البنية التحتية في أكبر اقتصاد بشرق إفريقيا.

وقالت وزارة الداخلية إن ما لا يقل عن 164 شخصًا أُصيبوا بسبب سوء الأحوال الجوية ونزح 212630 شخصًا.