298 يوما من العدوان.. شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 01:32 مساءً - استُشهد وأُصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المدفعي والصاروخي، وإطلاق النار على عدة مناطق في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ففي مدينة خان يونس، تمكنت الطواقم الطبية من انتشال شهداء وجرحى بعد انسحاب آليات الاحتلال من منطقة بني سهيلا والقرارة، شرق المدينة التي كانت متوغلة فيها منذ أسبوع، ونقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة في محيط خيام النازحين في منطقة أبراج حمد السكنية في خان يونس، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها بكثافة في محيط مدارس العودة التي تؤوي نازحين شرق المدينة، وأطلقت طائرات مروحية للاحتلال النار على منازل المواطنين في بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس.

وفي غزة، استهدف طيران الاحتلال الحربي الطوابق العلوية لعمارة الأصدقاء بمنطقة أنصار غرب المدينة، وقصفت مدفعية الاحتلال حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، تزامنًا مع إطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وأطلقت آليات جيش الاحتلال الرصاص شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة وشمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصف مدفعية الاحتلال وأطلقت النار وسط وشمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برًا وجوًا وبحرًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,363 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 90,923 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.