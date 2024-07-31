الجيش السوداني: نجاة البرهان من هجوم بمسيرتين خلال زيارته قاعدة عسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 12:31 مساءً - نجا قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان من محاولة استهداف بطائرتين مسيرتين، اليوم الأربعاء.

وقال شهود لرويترز، اليوم الأربعاء، إن ضربة بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة للجيش في شرق السودان خلال زيارة البرهان لها.

كما ألقت «أوشيتد برس» الضوء على إعلان الجيش السوداني أن البرهان، نجا من هجوم بطائرتين مسيرتين استهدفتا مراسم تخرج عسكرية وأسفر عن مقتل 5 أشخاص في شرق البلاد.

وقال الجيش في بيان، إن الهجوم بطائرتين مسيرتين وقع في بلدة جبيت بشرق السودان، بعد انتهاء المراسم.

وبحسب المقدم حسن إبراهيم، من مكتب المتحدث العسكري، فإنه لم يصب رئيس الأركان الذي كان حاضرا أيضا بأذى.

ويشهد السودان حربا طاحنة منذ أكثر من عام بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومع استمرار القتال في العاصمة الخرطوم، تعمل القيادة العسكرية والحكومية إلى حد بعيد من شرق السودان، بالقرب من ساحل البحر الأحمر.

وتأتي محاولة الاستهداف في وقت تزيد فيه جهود الوساطة لإنهاء الاقتتال في البلاد.

وجددت الحكومة السودانية الثلاثاء استعدادها للانخراط في أي مفاوضات لإنهاء ما وصفته بـ«احتلال» قوات الدعم السريع للمدن والقرى ومساكن المواطنين والمرافق العامة والخاصة، وفك الحصار عن المدن، وفتح الطرق للمساعدات الإنسانية.

وأكدت الحكومة أنها هي الأحرص على صون دماء السودانيين وحفظ كرامتهم، لذا ستتعاون مع أي جهة تسعي لذلك.

وأكد الفريق محمد حمدان دقلو أن المحادثات بمثابة خطوة كبيرة نحو السلام والاستقرار في السودان، وإنشاء دولة جديدة تقوم على العدل والمساواة والحكم الفيدرالي.