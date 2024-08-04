حماس: أوهام التركيع التي تسكن رأس نتنياهو ستنقلب خرابا على كيانه المأزوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 07:40 مساءً - علقت حركة حماس على مجزرتين ارتكبهما جيش الاحتلال ضد مدرستين تؤويان نازحين في مدينة غزة شمالي القطاع.

وقالت حماس في بيان: «تتواصل فصول المجزرة الوحشية التي ينفّذها جيش الاحتلال الإرهابي بحق شعبنا الفلسطيني، ليستهدف بطائراته الحربية مدرستي النصر وحسن سلامة غربي مدينة غزة، المكتظتين بالنازحين، في إمعان في حرب الإبادة النازية التي يشنها ضد مدنيين عزل، منتهكاً كافة القوانين والأعراف الدولية».

وأضافت: «السلوك الإرهابي الإجرامي لحكومة الاحتلال، والذي يتعمد تنفيذ مجازره ضد المدنيين بدم بارد؛ يتطلب من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، الوقوف عند مسئولياتهم والعمل على وقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها الفاشيين من قادة الاحتلال».

وأشارت إلى أن أهداف الاحتلال من وراء هذه المجازر، من إرهاب وترويع وتهجير، ستنكسر علي صخرة صمود هذا الشعب ومقاومته الباسلة.

وتابعت: «أوهام التركيع والإخضاع التي تسكن رأس نتنياهو وزبانيته ستنقلب دماراً وخراباً على كيانه الهش المأزوم، وجيشه الفاشل المهزوم».

وارتكب جيش الاحتلال مجزرتين مروّعتين بمدينة غزة الأولى في مدرسة حسن سلامة والثانية في مدرسة النصر بمدينة غزة.

وارتفعت حصيلة المجزرتين إلى 30 شهيدا حسبما أعلن الدفاع المدني في غزة.