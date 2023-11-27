عميد معهد القلب السابق يفجر مفاجأة عن سبب وفاة طارق عبد العزيز

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 10:33 صباحاً - توفى أمس الفنان طارق عبد العزيز أثر تعرضه لأزمة قلبية، وذلك عن عمر يناهز الـ 55 عاما، مما شكل حالة من الصدمة بين جمهوره و متابعيه على السوشيال ميديا.

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، على وفاة الفنان طارق عبد العزيز.

كتب جمال شعبان في منشوره :"السكتة القلبية والموت المفاجئ تطارد الشباب ، طارق عبد العزيز في ذمة الله ."

تابع:" يا ريت نتفادي الزعل ..وندور علي الضغط والسكر ..والكولسترول ووظائف الكلي..ونجتنب التدخين ونتحرك.. ونحافظ علي الوزن ..ونتوكل علي الله."