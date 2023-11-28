نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزن ودموع.. انهيار خالد الصاوي في عزاء صديقه طارق عبد العزيز (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان خالد الصاوي، على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي 26 نوفمبر 2023 على إثر أزمة قلبية أثناء تصويره مسلسل وبقينا إتنين.

وفور وصوله دخل خالد الصاوي في حالة انهيار باكيًا على فراق صديق عمره وأيام دراسته أثناء تقديمه واجب العزاء لأبنه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.



حضور عزاء طارق عبد العزيز

وحرص العديد من نجوم الفن على حضور العزاء وأبرزهم محمد هنيدي وأحمد السقا وخالد الصاوي، ومنى عبد الغني، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، بسنت صيام، رشدي الشامي، أميرة العايدي، والإعلامي عمرو الليثي، ودنيا عبد العزيز، ومروة عبد المنعم، محمد رضوان، أحمد صفوت، رانيا محمود ياسين، صبري فواز، اللاعب حسام عاشور، مجدي كامل، كريم الحسيني.



وفاة طارق عبد العزيز

يشار إلى أن إن الفنان طارق عبد العزيز رحل عن عالمنا مساء الأحد 26 نوفمبر 2023 على إثر أزمة قلبية فور وصوله إلى مستشفى زايد، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بمدينة أكتوبر.

مرض طارق عبد العزيز

يشار إلى أن الفنان طارق عبد العزيز تعرض إلى وعكة صحية في شهر مايو الماضي نتيجة اكتشافه بعض المشاكل في القلب، وقام بإجراء عملية جراحية في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

وتابع طارق عبد العزيز: وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي.

وأضاف طارق عبد العزيز: وشكرًا مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي وأصدقاء الجامعة وأولادهم، شكرًا للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي شكرًا لمستشفى مصر الدولي، شكرا لفريق أكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس أطباء وتمريض، هم المعنى الحقيقي للإتقان والتفاني والانضباط أدعو لهم بالتوفيق والتقدم المستمر.

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