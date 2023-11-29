نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. وزيرة الثقافة تشهد تخرج الدفعة الأولى من مدرسة خضير البورسعيدي بالقاهرة وبورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في السادسة مساء غد الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، بمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، تخريج الدفعة الأولى من مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي بالقاهرة وبورسعيد، التابعتين لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة وليد قانوش.

منح شهادات التخرج لطلبة الدفعة الأولى



ومن المقرر منح شهادات التخرج لطلبة الدفعة الأولى البالغ عددهم 25 طالب من فرع المدرسة بالقاهرة، وعدد 17 طالب من فرع بورسعيد تم تدريبهم على يد نخبة من امهر فناني الخط العربي في مصر، بالإضافة إلى افتتاح معرضًا لأعمالهم ضمن مشروعات التخرج.

منحة مجانية



الجدير بالذكر أن الدراسة منحة مجانية لمدة عامين، يتم خلالهم تدريس أنواع الخطوط المختلفة مثل: الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، الإجازة، الزخرفة، الفارسي، الرقعة، الكوفي، وغيرها من الخطوط.

فنون الخط العربي والزخرفة



كانت وزارة الثقافة قد أعلنت عن تدشين مدرسة خضير البوسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة في مارس 2021، وذلك بإشراف من الفنان القدير "خضير البورسعيدي" نقيب الخطاطين ووفق بروتوكول تعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية وصندوق مكتبات مصر العامة لإقامة فروع للمدرسة داخل المكتبات بالجمهورية، ضمن خطط صون الهوية من خلال دعم أحد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي، بهدف خلق أجيال جديدة من فناني هذا المجال وتعزيز أساليبه في مواجهه البدائل الإلكترونية، بالإضافة إلى الارتقاء بالذوق الفني للشباب وكذلك تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية الصحيحة.